◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第３４回金内豪帝拳ジムに移籍した金内豪は、順調に白星を重ねていった。両親の離婚で実父から解放され、もうあの苦痛を味わわなくていいと思っていたが、悪夢は繰り返された。試合を終え、ファイトマネーが振り込まれる時期になると、再婚して新しい家庭を築いた母から連絡があった。「以前と同じように、お金をもらえる？今までもらっていて、再婚したからな