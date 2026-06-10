アメリカのバンス副大統領はイランとの戦闘終結について、秋の「中間選挙の前には多くのことが明らかになる」と述べ、合意は「数か月先になる可能性もある」との考えを示しました。アメリカバンス副大統領「（秋の）中間選挙の前には多くのことが明らかになると思います。合意は来週、成立するかもしれませんが、数か月先になる可能性もあります」バンス副大統領は9日、CBSテレビのインタビューに応じ、イランとの戦闘終結に向け