¹ñºÝÅª¤Ê·î¤ÎÃµºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢NASA¡á¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¤Ï¼¡²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¾èÁÈ°÷¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£NASA¤Ï9Æü¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·î¤ÎÃµºº¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡×¤ÎÂè»°ÃÆ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹?¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë4¿Í¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¢§¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ö¥ì¥¹¥Ë¥Ã¥¯Á¥Ä¹¡¢¢§¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥À¥°¥é¥¹¤µ¤ó¡¢¢§¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ë¥Ó¥ª¤µ¤ó¤È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¤Î¢§¥ë¥«¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¿¡¼¥Î¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ç