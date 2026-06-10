俳優岡田准一（45）が9日、都内でマクドナルド「VIVA！ワールドマック」新商品発表会に出席した。同社はFIFAワールドカップオフィシャルスポンサーとして、開催を記念し、北中米をイメージした日本オリジナル商品全8種類を今月17日から全国の店舗で期間限定販売する。新TVCM「代表発表」編で“岡田監督”に就任した岡田は、まもなく開幕するW杯の日本代表の見どころを「ボールを持っていない人の動き」と回答。「動き出しが早い選