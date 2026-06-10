年に2回しか会えないというお姉ちゃんを見送ったワンコ。バスが発車したあともその場を離れず、じっと待ち続ける様子が感動を呼んでいます。 投稿は記事執筆時点で59万再生を突破し、「本当に大好きなんですね」「感情移入して泣いた」などのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1年に2度しか会えないお姉ちゃんと犬→帰りのバスに乗っても、追いかけて…涙あふれる『お別れの光景』】 大好きなお姉ちゃんのお見