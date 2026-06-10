女優松岡茉優（31）が9日、都内の国立新美術館で、アンバサダーを務める「ピカソmeetsポール・スミス遊び心の冒険へ」（10日〜9月21日、同所）の取材会に出席した。パブロ・ピカソの作品約80点を、英国人デザイナーのポール・スミス氏（79）がレイアウトした会場に展示する。松岡は自身初の音声ガイドナビゲーターも務め「人生のさまざまな変化が作品にも影響した、ピカソさんの人生を捉えるのにも素晴らしい展示。物語を追