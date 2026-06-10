先制されても逆転し、接戦でも負けない――。セ・パ交流戦も終盤に差し掛かるなか、巨人がこれまでにない粘り強さを見せている。その変化の裏には、橋上秀樹監督代行の新戦術と巧みな発信術があった。【写真】はじける笑顔…橋上マジックで変わった巨人のベンチ内セ・パ交流戦において、巨人は6月7日時点で7勝3敗2分と4位。ソフトバンク、西武、日本ハムとの優勝争いに加わっている。直近では、オリックスを3タテ。6月2日はキ