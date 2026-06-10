読書は知性を高める――そう信じてきた人に、哲学者ショーペンハウアーは鋭い問いを突きつける。本を読むことと、自分で考えることは、本当に同じことなのか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。読書は「他人の考え」を借りることだ本を読むこ