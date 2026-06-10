ロックバンドTHE虎舞竜のボーカル高橋ジョージ（67）が9日、都内の宮城ふるさとプラザで、新曲「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」発売と新レーベル設立を報告した。自ら作詞した新曲は「ロックと盆踊りの融合。ロックン盆踊り」がテーマ。オリジナルメンバーが20年ぶりに再結成した24年に発表した「幸せのある場所」以来の新曲となる。「来年69歳。ロック、ロックに生きていこうと思ってまして。そのスタートになればいい」と、