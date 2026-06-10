【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場は反落し、指標の米国産標準油種（WTI）の7月渡しが前日比3.10ドル安の1バレル＝88.20ドルで取引を終えた。イランとイスラエルの交戦停止を受けて供給不安が後退し、一時は1バレル＝85ドル台まで下落した。ただ、トランプ米大統領がホルムズ海峡上空で米軍のヘリコプターがイランに撃墜されたと発表し、報復の可能性を示唆したことから買い戻しが