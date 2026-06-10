北中米Ｗ杯に臨む日本代表の選手らは８日（日本時間９日）、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビル入りした。その時の様子が９日までに届いた。ナッシュビル国際空港には、チームバスが横付けされ、選手たちはバスに乗り込み、ナッシュビル市内のホテルに移動した。ナッシュビル市議会議員やナッシュビルコンベンション＆ビジターズコープ（通称ＣＶＣ）の方々から熱烈な歓迎を受け、記念写真におさまった。チームはホテルに