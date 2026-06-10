コンビニ弁当を買うとき、なんとなくカロリー表示を見て選んでいる――でも実は、選び方にはもう少し考えるべきポイントがある。医師が教える、コンビニで「最強の食事」を組み立てるための、シンプルな2つの基準とは。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）「濃い味付け」は、品質の低さ