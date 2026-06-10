梅宮アンナ（53）が9日、都内で「フルコースがんと私と家族の日々」（文芸春秋、10日発売）発売記念記者会見に出席した。乳がんを公表してから、乗り越えるまでの赤裸々な闘病記の発売に「後に続く人たちの一つの参考にして欲しいです」。父辰夫さんの晩年の様子、アートディレクター世継恭規さんとの電撃再婚についてもつづった。先月は結婚1周年の記念にハワイを訪れた。「やっと合う人に出会ったと思っています」と照れながら