杉咲花（28）が9日、都内で行われたAmazonプライムビデオの主演ドラマ「クロエマ」（12日から配信）配信記念スペシャルイベントに出席した。撮影中の衝撃的な出来事について聞かれ「『もう1回』となって、お芝居で改善点があったんだなと思ったら、目の前にあったコップを1ミリくらい、ずらして」と今泉力哉監督（45）の細かすぎるこだわりを振り返った。ダブル主演の多部未華子（37）も、占いのシーンで「カードの『散らばり方が