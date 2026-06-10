i-dleのウギが、大胆な衣装で視線を奪った。ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】ウギ、超ミニ丈ドレス公開された写真には、立体的なフラワーモチーフがあしらわれた赤のミニドレスを着用したウギの姿が収められている。特にミニ丈のドレスからは美脚がのぞき、見る者の視線を奪った。この写真を見たファンからは「なんて美しいの」「なんてこった」「お姫様みたい」「キャー！」といったコメント