中国の習近平国家主席による7年ぶりの訪朝は、北東アジアの安全保障環境にひとつの重い現実を突き付けた。北朝鮮国営メディアが伝えた首脳会談の内容を見る限り、両首脳は政治、経済、安全保障分野での協力強化を確認した。しかし、そこには「非核化」の文字が見当たらない。もちろん、中国が北朝鮮を正式な核保有国として認めたわけではない。だが少なくとも、北京が金正恩政権に核放棄を迫る意思も手段も持たないことは改めて明