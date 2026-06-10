【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比17銭円安ドル高の1ドル＝160円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1538〜48ドル、185円06〜16銭。トランプ米大統領がイランに報復する可能性を示唆したことで、投資家のリスク回避姿勢が強まり、ドル買い円売りの動きがやや優勢だった。