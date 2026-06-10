トランプ大統領の長男、トランプ・ジュニア氏が物議を醸すスポーツイベントを支援した。【映像】「ドーピングOK」スポーツ大会の詳細ラスベガスで初開催された「エンハンスト・ゲームズ」。エンハンスとは「高める」「強化する」という意味。つまり、オリンピックなどで禁止されているドーピングでの筋力強化を認めた掟破りのスポーツ大会だ。この大会の支援に名を連ねるのが、トランプ大統領の長男、ジュニア氏らの投