ピッチでは激しいデュエルを制し続けるキャプテンが、キッチンでは繊細な一杯を仕上げる。日本代表MF遠藤航が“意外な特技”を見せた。【映像】遠藤航、上手すぎるラテアートABEMAでは、2026 FIFAワールドカップに向けた戦いに挑む遠藤に独占密着。その中で明かされたのは、日常のルーティンとも言える“カフェラテ作り”だった。遠藤の1日は、一杯のラテから始まる。本格的なマシンを使い、手慣れた動きでミルクをスチームし、エ