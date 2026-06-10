中国国家データ局は8日、「デジタル中国発展報告（2025年）」の全文を発表した。同報告書は、発展の基盤、エンパワーメント効果、発展環境の三つの側面から2025年のデジタル中国建設の重要な進展と取り組みの成果を系統的に総括したもので、26年のデジタル中国発展の情勢と見通しにも言及している。同報告書によると、中国では演算能力インフラの集約的な整備が進んでいる。25年末時点で、全国で稼働中の演算能力施設のラック数は1