阪神の才木浩人がソフトバンク戦に先発したが、3回5失点で負け投手になった。9日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、齊藤明雄氏が乱調の要因について言及した。雨天中止の影響で2日連続のスライド登板となった才木は、立ち上がりから浮いた球を痛打され、初回から3イニング連続で被弾。栗原陵矢には2打席連続で本塁打を浴びるなど本来の投球を見せられず、3回5失点でKOされた。番組で解説を務めた齊藤明雄氏は、