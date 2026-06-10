◆ 7回途中2失点の好投「ものすごく丁寧に投げているなと」巨人・則本昂大が9日、古巣・楽天戦に先発登板。6回1/3・126球を投げ、7安打5奪三振3四球2失点で12球団勝利を達成した。思い出の地・仙台での好投に対し、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・齊藤明雄氏は「（内容は）良かったですね。昨年まで一緒にやった選手の顔を見て投げる、それもビジターで投げるんですよ。東京ドームで投げるならそんな