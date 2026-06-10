中国の習近平国家主席は、北朝鮮を7年ぶりに訪問しました。今回の首脳会談では、両国が「核問題」について議論するかが最も注目されていましたが、実際はどうだったのでしょうか。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。◇8日の首脳会談で両首脳が発言する場面が公開されました。中国・習近平国家主席「中朝関係が時代と共に進歩し、さらなる発展を遂げ、両国および両国人民にさらなる利益をもたらす」北朝鮮・