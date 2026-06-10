【ワシントン＝池田慶太】米軍は米東部時間９日午後５時（日本時間１０日午前６時）、ホルムズ海峡で米軍ヘリがイランに撃墜されたことの報復として、イランへの攻撃を開始した。「自衛措置」としている。米中央軍が発表した。