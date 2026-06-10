◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)3回に決勝の2号3ランを放った大塚瑠晏選手が、プロ入り初のお立ち台で喜びを語りました。大歓声に包まれて自身初のお立ち台にたった大塚選手。まずその心境について聞かれると「ずっとここに立ちたかったんですけど、郡司さんも言っていたように、すごく試合よりも緊張しています」と語ります。そして3ランを放った場面については「先輩がすごくつないで