現役時代に「美しすぎるバレーボール選手」として人気を集め、レズビアンを公表している滝沢ななえさんが、ナチュラルな美しさを見せた。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、スタッフからの質問に答えるショート動画をアップした。滝沢さんは４月２６日放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・後１１時５９分）のレズビアン特集に出演し注目を集めた。滝沢さんは、テレビ