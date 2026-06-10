阪神、ロッテで活躍した鳥谷敬さんが９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。子供が野球を始めた時に感じた率直な思いを明かす一幕があった。今回は「パパママの心配事相談会」子供５人の鳥谷さんは「次男が小学生ぐらいの時に野球を始めて」と話し出すと「自分は基本的には野球をやってほしくなくて、（子供）みんなに」と続けた。「（成功する）確率も悪いし、難しいので」と反対の理