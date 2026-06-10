ＴＢＳ系日曜劇場「ＶＩＶＡＮＴ」や映画「８番出口」でブレイクした俳優・河内大和が、ハンサム俳優と似ていると話題になった。８日に放送されたＴＢＳ系の特番「幹事Ｘと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」に出演。同番組はある芸能人が名店での食事会の幹事になったらどんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組だ。この日は俳優・本木雅弘が幹事となり、俳優４人を招集。本木