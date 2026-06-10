鹿児島市で歯科医院を経営する「仁誠会」が5月25日付で事業を停止し、破産申請の準備に入ったことがわかりました。 負債総額は2025年8月期末時点で約2億5000万円とみられています。 地域密着の「あっぷる歯科」を運営 東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと、「仁誠会」は1999年9月に設立された医療法人です。 鹿児島市紫原で「あっぷる歯科」を経営し、地域住民向けの診療を展開していました。 長年にわたり地元密