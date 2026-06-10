さとみあいが、1stイメージDVD『さとみあい相思相愛』（竹書房）を5月29日にリリース。ふんわりとした癒やしの雰囲気と、大きなバストが魅力の注目作だ。 さとみあい ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 作中では、彼女の優しい愛嬌のある笑顔が眩しく輝いている。さらに、スラっと伸びた美しい脚が全身のプロポーションの良さを物語っており、抜群のスタイルが惜しげもなく披露さ