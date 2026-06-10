首都圏の新築戸建てが初めて5000万円を超え、過去最高を更新しました。不動産調査会社の東京カンテイによりますと、5月に販売された首都圏の新築一戸建て住宅の平均価格は集計開始以来、最高額を更新し、5043万円となりました。東京都全体でも6355万円と3カ月ぶりに上昇し、再び6000万円を超えました。東京カンテイは中東情勢について、「現時点では影響はないものの、今年後半から、供給戸数や価格に影響が出る可能性がある」と分
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