歌手、女優の畑中葉子（67）が9日夜、Xを更新。自身の冠ラジオ番組が6月をもって終了すると発表した。畑中は「【お知らせ】こまえエフエム（コマラジ）『畑中葉子Cotton Style』は6月で終了となります」と書き出し、今年1月からこまえエフエム（コマラジ）で放送していた「畑中葉子Cotton Style」（毎月第2、第4金曜午後9時）が今月をもって終了することを告知した。そして「経緯は6／12の放送でお話しいたします」と理由などは次