新潟県阿賀町の恒例行事「狐の嫁入り行列」が行われ、狐火の伝説が残る麒麟山は幻想的な雰囲気に包まれました。6日土曜日の昼下がり、阿賀町津川を江戸時代の装束に身を包んだ一行が練り歩きます。およそ100人はどの顔もキツネ。恒例行事「つがわ狐の嫁入り行列」です。行列の中心は、オーディションで選ばれた新潟市の末芳まどかさん。子どもの頃、家族で見て憧れたという大役です。1時間ほど練り歩き、花婿と出会います。