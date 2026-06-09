原宿のシビック・クリエイティブ・ベース東京（以下、CCBT）が、新たな「ミートアップ」シリーズ企画「Open Base Saturdays」をスタートした。毎月第一土曜日に開催される同イベントは、CCBTの2026年度のテーマである「シビック・ファッション」を軸に、異なる専門性や視点を持つゲストを招いたトークや対話の場を開いていく。 第1回では「シビック・ファッションはじめます」と題して、ファッション論研究者の蘆田裕史氏と、