中嶋峻太が手掛ける「オールモストブラック（ALMOSTBLACK）」の「ゴースト オールモストブラック（GHOST ALMOSTBLACK）」ラインが、アーティストのクレバ（KREVA）とコラボレーションしたコレクションを発売する。6月18日からオールモストブラック公式オンラインストアおよび全国の取扱店舗で販売する。【画像をもっと見る】ゴースト オールモストブラックは2025春夏にスタート。第二次世界大戦中に実在した米軍の特殊部隊「ゴ