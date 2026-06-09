今年50周年のビームスが、2026年秋冬シーズンにウィメンズの新ブランド「マアイ（MAAI）」を立ち上げる。「いい意味でビームスらしくない」提案に挑戦し、30代女性の獲得を目指す。【画像をもっと見る】ビームスではトレンドを押さえたヤングカジュアルの「レイ ビームス（Ray BEAMS）」や、オフィスカジュアルと得意とする「デミルクス ビームス（Demi-Luxe BEAMS）」といったウィメンズレーベルを展開している。新ブランドで