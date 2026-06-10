日本を代表するアニメ作品の一つ「ルパン三世」。1971年のアニメ第1話放送から55周年を迎えることを受け、過去最大規模の人気エピソード投票企画がスタート！対象となるのはTVシリーズとして放送した「ルパン三世PART1-PART6」に加え、スピンオフTVシリーズ「LUPIN the Third 〜峰不二子という女〜」を含めた合計316エピソード。「ルパン三世傑作選公式HP（https://www.ntv.co.jp/lupin-3rd-bs/）にて本日6月10日（水）より投票を