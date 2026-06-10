本日6月10日（水）よる8時〜9時 日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、石原良純、Aぇ! group、松村沙友理、あのなどのゲスト陣を迎え「全国早押しちどかま事件簿 神奈川編」をお届け。今回はAぇ! groupが初の全員揃っての登場ということで、ノブが、以前出演した末澤誠也を「誠也はすごいボケる」とイジると、メンバーたちは「えー！」「そうなんですか!?」と驚愕。佐野晶哉も「グループでいるときは全