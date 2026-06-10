6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。ヒロイン・桃子を演じた仁村紗和をはじめ、映里役の長濱ねる、桃子の姉・杏子役の入山法子、風見診療所院長役のでんでん、風見診療所看護師・美香役のみりちゃむといった、桃子を取り巻く魅力的なキャラクターを演じたキャスト陣も続々とクランクアップを迎えた。過酷な展開も多い物語の中で、ほっこりす