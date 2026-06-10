２０２６年６月９日朝、札幌市の中央卸売市場で行われたのは、夏の風物詩「らいでんスイカ」の初競りです。２０２６年の最高値はー（競りの人）「４０万円！」過去最高値の２玉４０万円。地元・共和町の介護事業所が競り落としました。（みらいケア・サポート大佐賀照美さん）「最高額ということで嬉しく思う。岩内町の児童養護施設に２玉寄付したいと思います。子どもたちの笑顔を