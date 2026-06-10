6月14日（日）よる10時30分より第10話（最終話）を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』。当記事では、6月7日（日）放送の第9話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）は肝臓に深刻な損傷を負い、すぐにでも生体肝移植が必要な危険な状態に陥った。ドナーになれる血縁者がいないことに絶望する桃子（仁村紗和）に、拓人（京本大我）は「俺が何とかする」と告