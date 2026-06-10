北海道の知床沖で遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族らが損害賠償を求めている裁判で9日、社長の桂田精一被告が裁判所に出廷しました。争点となっている出航判断などについて問われた際、あいまいな受け答えをする場面もみられました。◇記者「たったいま、被告の桂田精一社長が姿をあらわしました」知床遊覧船の桂田精一被告が、札幌地裁に入りました。9日に行われたのは、遊覧船が沈没した事故をめぐり、乗客の家族