◇プロ野球セ・パ交流戦日本ハム4-1DeNA(9日、エスコンフィールドHOKKAIDO)9回1失点で完投勝利をあげた伊藤大海投手。120球の熱投を見せ、試合後のヒーローインタビューでは、この試合にかける思いを明かしました。まず伊藤投手は自身の投球を振り返ると「調子自体はそこまでよくなかったですけど、いい守備もたくさんありましたし、何より先に点をとってくれたので、乗っていくことができましたし、今日私事ではあるんですけど