日本バレーボール協会は9日、「バレーボールネーションズリーグ2026」の予選ラウンド第1週に臨むバレーボール男子日本代表チームの出場選手14人を発表しました。キャプテンの石川祐希選手、郄橋藍選手、西田有志選手らが名を連ねました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本(世界ランク7位)は、第1週の中国プールでウクライナ(