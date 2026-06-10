栃木・宇都宮市で目撃情報が相次いだクマが9日、住宅の敷地内で見つかり捕獲されました。目撃されたクマは複数いるとの情報もあることから、市は10日も小中学校を休校にして警戒にあたっています。9日午後、宇都宮市東簗瀬周辺の住宅の敷地内でクマが見つかり、動物園の職員が3回麻酔銃を撃つなどして午後3時半ごろ、クマを捕獲しました。FNNが入手した映像は、動物園職員が麻酔銃を撃つ瞬間や、動かなくなったクマが大勢の人の手