テレ東では、2026年７月２日(木)深夜24時～24時30分に「一緒にごはんをたべるだけ」を実写ドラマ化し、放送することが決定しました。原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられるなど、多くの読者の心を揺さぶった作品。 料理講師