『ルパン三世』が1971年のアニメ第1話放送から55周年を迎えるのを記念し、過去最大規模の人気エピソード投票企画が本日6月10日よりスタート。選ばれたエピソードは『ルパン三世傑作選』として、10月期に日本テレビほかにて放送される。【写真】アニメ『ルパン三世』歴代作のカットやキービジュアルも公開投票の対象となるのは、テレビシリーズとして放送された 『ルパン三世 PART1』〜『PART6』に加えて、スピンオフテレビシリ