女優の早見あかりと俳優の伊藤健太郎がテレ東にて7月2日よりスタートするドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』でダブル主演を務める。【写真】実写ドラマ化を記念した大町テラスの描き下ろしイラスト原作は、大町テラスによる同名作（講談社／「コミック DAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描き、「良い悪いは別として気持ちが理解できる」「共感してしまう自分に戸惑う」といった声が寄せられ