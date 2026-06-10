タレント・ほしのあきが9日、自身のInstagramを更新し、33年来の友人モデルの誕生日をお祝い。コメント欄には祝福の声が殺到した。【写真】ピチピチ！ほしのあき＆SHIHOのJK時代2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっており、昨年の夏には「去年買ったのに出番がなく着れてなかった@toiro__toiro の水着」と自身の着用姿を投稿。「最