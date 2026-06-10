女優の真木よう子が9日、自身のInstagramを更新し、ヘアカットを報告。「毎回前髪を切りすぎる」と、本人は不本意なようだが、ファンからはそのどアップの美しさに反響が寄せられている。【写真】真木よう子16歳年下イケメン恋人！最近では、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木。16歳年下のパートナーとの関係も良好であることは、ABEMAの番組などで赤裸々に明かしていた。そんな真木はこの日、「毎回前髪を切